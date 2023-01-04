Müftü öğrencilere kitap hediye etti

Müftü Aslan, gençlik faaliyetleri çerçevesinde Ayazini Ortaokul öğrencilerini ziyaret etti. Öğrenciler için okul kütüphanesine Diyanet İşleri Başkanlığının hazırlamış olduğu en son çıkan kitaplardan hediye edildi. Etkinlikte konuşan Müftü Aslan, “Hayır sever kardeşlerimizden Rabbimiz ebeden razı olsun. Biz de İmkanlar dahilinde tüm okullarımızdaki kütüphaneleri kitap ile buluşturacağız” dedi.