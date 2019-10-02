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Müftü Orhanlı ve Din Görevlilerinden Başkan Bozkurt'a ziyaret

“Camiler ve Din Görevlileri Haftası” kapsamında Afyonkarahisar Şuhut İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı ve beraberindeki din görevlileri, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt’u makamında ziyaret etti.

“Camiler ve Din Görevlileri Haftası” kapsamında Afyonkarahisar Şuhut İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı ve beraberindeki din görevlileri, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'u makamında ziyaret etti.


Ziyaret kapsamında Şuhut İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı ve beraberindeki din görevlileri Başkan Bozkurt'a çiçek takdim etti. İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı, 1-7 Ekim tarihlerinde kutlanan 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl bir temanın ön plana çıkarıldığını bu yılki temanın ise 'Cami ve Hayat' olduğunu ifade ederek gerçekleştirilecek program hakkında bilgiler verdi.


İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı ve beraberindeki din görevlilerine ziyaretleri dolayısıyla teşekkür eden Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Müftü Orhanlı ve beraberindeki din görevlileri ise misafirperverliklerinden dolayı Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'a teşekkürlerini sundu.


Ziyaret günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

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