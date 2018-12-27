Müftü Orhanlı'dan öğrencilere seminer

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı, Şuhut Anadolu Lisesi eğitim salonunda öğrencilere ''Aile ve huzur'' konulu seminer verdi.

Seminerde, ailenin önemi ve aile içerisindeki huzur konusu ele alınırken, öğrenciler ise Müftü Orhanlı'yı dikkatle dinlediler. Müftü Orhanlı, sağlıklı bir aile için de sevgi, saygı, sadakat ve sabrın olması gerektiğini vurguladı. Seminerde aile içi şiddet, aile huzurunu etkileyen zararlı alışkanlıklar (sigara, alkol, sosyal medya bağımlılığı) konularının önemi öğrencilere anlatıldı.