İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Müftü Orhanlı'dan öğrencilere seminer

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı, Şuhut Anadolu Lisesi eğitim salonunda öğrencilere ’’Aile ve huzur’’ konulu seminer verdi.

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı, Şuhut Anadolu Lisesi eğitim salonunda öğrencilere ''Aile ve huzur'' konulu seminer verdi.


Seminerde, ailenin önemi ve aile içerisindeki huzur konusu ele alınırken, öğrenciler ise Müftü Orhanlı'yı dikkatle dinlediler. Müftü Orhanlı, sağlıklı bir aile için de sevgi, saygı, sadakat ve sabrın olması gerektiğini vurguladı. Seminerde aile içi şiddet, aile huzurunu etkileyen zararlı alışkanlıklar (sigara, alkol, sosyal medya bağımlılığı) konularının önemi öğrencilere anlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.