Müftü Ramazan Orhanlı din görevlileri ile vedalaştı

Çanakkale'nin Biga ilçesine tahinin çıkan Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı'nın onuruna bir veda yemeği düzenlendi.

Şuhut Belediye Düğün Salonunda düzenlenen veda yemeğine, Şuhut Müftüsü Ramazan Orhanlı, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Alaçam ve çok sayıda din görevlisi katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde başlayan veda yemeği programı Şuhut Müftüsü Ramazan Orhanlı'nın veda konuşmaları ile devam etti. Müftü Orhanlı din görevlileri ile helalleşirken, din görevlileri ise haklarını helal etmesini dile getirdi.