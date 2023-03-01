Müftülük depremzedeleri unutmadı

Afyonkarahisar İl Müftülüğü "Manevi Destek ve Din Hizmetleri" ekibi tarafından şehre gelen depremzede vatandaşlara ilk günden itibaren manevi destek hizmeti sunuluyor.

Bu çerçevede İl Müftü Yardımcılarının koordinesinde ve katılımıyla; il vaizleri, manevi danışmanlar ve TDV Kadın, Gençlik Kollarından oluşan 8 ekip, haftanın her günü GSB, otel, misafirhane ve şahsi konutlarda misafir edilen 3 bin 859 vatandaşa ulaşarak geçmiş olsun ziyaretlerinde bulundu. Ziyaretler esnasında hem manevi destek hem de Türkiye Diyanet Vakfı Afyonkarahisar Şubesi aracılığıyla ayni ve nakdi yardımlar, kırtasiye malzemeleri ile çocuklara oyuncak ve küçük hediye paketleri verildi.