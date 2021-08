Muğla yangınının ateşi Afyonkarahisar'daki arıcıları da sardı

Muğla'da başlayan ve halen devam eden orman yangınları Afyonkarahisar'daki arıcıları da etkiledi.

İlkbahar sezonunu Afyonkarahisar'da geçiren arıcılar, arıların bal vereceği Muğla'daki yaylalara göç edecekleri sırada yangın çıkınca mağdur oldu. Muğla'daki orman yangını halen devam ederken, bu yangından bölge halkının yanı sıra buradaki yaylalar ve çam ağaçlarından yararlanan binlerce bal üreticisini de etkiledi. Afyonkarahisar'ın Kocatepe beldesindeki bal üreticileri, Muğla'da arıların beslendiği yaylaların ve çam ağaçlarının tamamen yandığını belirterek, arıların yaşam alanlarının kalmadığını, kendileri için tehlike çanlarının çalmaya başladığını dile getirdi.

“Muğla yanınca tüm arıcılar bitti”

Kocatepe'nin eteklerindeki çiçeklerden ve Muğla'daki çam ağaçlarının polenlerinden yararlanarak bal üreten İsmail Aydın, endişelerini İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerine anlattı. Aydın, “Biz 7 aydır arılara bakıyoruz. Arıları şu an bal alacak kıvama getirdik ancak bizim gideceğimiz bölgelerde orman yangını olduğundan dolayı biz bu sene çok kötü durumdayız. Baktığımız boşuna gibi görünüyor. Valla bunun alternatifini büyüklerimiz bilecek. Bizim elimizden bir şey gelmez. Biz ürettik her şeyi hazırladık bala Allah'tan orman yanınca arıcılar mağdur oldu. Bizim arılarımız çam ağacına endeksli olduğundan dolayı mecburen çama girmemiz lazım. Şu an bizim gireceğimiz bölge Milas mazı bölgesidir. O bölge komple yanıyor. Bizim başka gidecek yerimiz yok. Mecbur buradan oraya gidiyorduk. Orası yanınca biz bittik. Biz değil tüm arıcılar bitti” diye konuştu.

“Burada bal olmayınca bu arı ölür”

Arıların kış mevsimi geldiğinde mutlaka Muğla'da olması gerektiğini ancak bunu bu sene yapamayacaklarını dile getiren Aydın açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Bu arıya şimdi 7-8 aydır masraf ediyoruz. Burada bal olmayınca bu arı biter, ölür. Buna yapacak bir şeyimiz yok. Bu arının kış aylarında burada durması mümkün değil. Ortalama burada hava sıcaklıkları eksi 20-25 derecelere kadar düşer. Mecburen bu arının o bölgeye gitmesi gerekir. O bölgeye gitmezse arı biter. Şu an orman yanınca arının orda bulacağı hiçbir şey yok. Ora gitse de bitecek yani. Başka çaresi yok, biz bittik. Orada ağaçlandırma yapılana kadar belli bir dönem geçer. Bizim acil bir alternatif yol bulmamız lazım ya da devletin bizi bir yere yönlendirmesi gerekir."

“Arıcılar şimdi kara kara düşünüyor”

Kocatepe Belde Belediye Başkanı Abdullah Çelik de arı işi ile uğraşan üreticilerin kara kara düşündüğünü aktardı. Çelik, “Bizim Afyon merkeze bağlı kasabamızda yaklaşık arıcılıkla uğraşan 100 hanemiz var. Bu 100 hane yaz aylarında arılarını bizim beldemize getirip, arıları burada besliyorlar. Arıları kış ayına hazırlıyorlar. Kış geldiği zamanda arıcılarımız Muğla, Aydın ve Antalya taraflarına gidiyor. Çünkü burada arıcıların beslediği arılar kış aylarında buralarda yaşama imkanı yok. Mutlaka oraya gitmeleri lazım ve orada ormanlara arılarını bırakıp orada çam belde elde ediyorlar. Maalesef bu orman yangınlarıyla birlikte bu sene arıcılarımız o bölgeleri nasıl gidecekler, gittikleri zaman orada neyle karşılaşacaklar arı gerçekten orada yiyeceğini bulabilecek mi? Bunlar ciddi sıkıntı, ciddi problem. Bundan dolayı arı işiyle uğraşan vatandaşlarımızın hepsi şu an kara kara düşünüyorlar. Acaba ne olacak diye” diye konuştu.