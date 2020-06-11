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Muğla'da çalınan motosiklet Şuhut'ta ele geçirildi

Muğla’da çalışan motosiklet, Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde jandarma ekiplerinin yol kontrolü sırasında alkollü bir sürücü tarafından kullanılırken ele geçirildi.

Muğla'da çalışan motosiklet, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde jandarma ekiplerinin yol kontrolü sırasında alkollü bir sürücü tarafından kullanılırken ele geçirildi.


İlçe Jandarma Komutanlığı 20.Jandarma Trafik Timi, Asayiş ekipleri ile birlikte Afyonkarahisar Isparta yolu istikametinde huzur ve güven uygulaması kapsamında yapılan yol kontrolü esnasında dur ihtarına uymayarak kaçan tescilsiz motosikleti ele geçirildi. Yapılan sorgulamada tescilsiz motosikletin Muğla ilinden çalıntı kaydının bulunduğu, sürücü H.K.'nin yapılan kontrolünde ise 1.80 promil alkollü olduğu tespit edildi. Çalıntı olan motosiklet araç sahibi K.Y'ye teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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