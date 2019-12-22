Muhabbet i?in de?il, alt?n kazanmak i?in ?ekirdek ?itlediler

Afyonkarahisar'da bir kafede yap?lan ?ekirdek ?itleme yar??mas?nda yar?m saatte en ?ok ?ekirdek t?keten yar??mac?lar?n m?cadelesinde ilgin? g?r?nt?ler ortaya ??kt?.

Bir kafede d?zenlenen ?ekirdek ?itleme yar??mas?nda ilgin? g?r?nt?ler ya?and?. Yar??mac?lar?n yar?m saat i?inde en ?ok ?ekirde?i ?itlemek i?in m?cadele etti?i yar??mada kazananlara ise ?d?l verildi. Yar??ma esnas?nda yar??mac?lara sular?n? yak?nlar? i?irdi. Kafede her yerin ?ekirdek kabu?u oldu?u yar??ma b?y?k ilgi g?rd?.

??letme sahibi Mehmet Sivri, ??rencilere yo?un ge?en ders d?nemlerinde bir nebze olsun streslerini atmalar? amac?yla b?yle bir yar??ma d?zenlediklerini s?yledi. Yar??maya ilginin yo?un oldu?unu ifade eden Sivri, ?Burada daha g?zel, daha ne?eli etkinlikler yapaca??z. ??renci arkada?lar?m?z? e?lendirmek amac?yla ?ekirdek ?itleme yar??mas? d?zenledik. Birinciye yar?m, ikinciye ?eyrek, ???nc?y? ise 1 gram alt?n ?d?l? verdik. Buras? ??renci mahallesi. ??renci arkada?lar?m?za hem maddi bir destek olal?m hem de bunu e?lence haline getirelim d???ncesiyle bu yola ??kt?k. Yar??ma kurallar?m?za g?re 30 dakika i?inde en ?ok ?ekirdek t?keten ilk ?? arkada??m?z? ?d?llendirdik. Bu kapsamda birinci arkada??m?z 290 gram ?ekirdek t?keterek yar?m alt?n?n sahibi oldu. ?kinci arkada??m?z 238 gram ?ekirdek t?ketirken, ???nc? arkada??m?z da 202 gram ?ekirdek t?keterek ?d?llerini ald?? dedi.

Yar??mada ???nc? olan Fatma ?zyurt ise, ?ok heyecanl? bir yar??ma oldu?unu ifade etti. ?zyurt, ?Buray? seviyoruz. Burada olmak stresimizi azalt?yor. Yar???rken ?ok heyecanland?m. H?zl? h?zl? yemeye ?al??t?m. ???nc? oldum, 1 gram alt?n kazand?m? dedi.

Yar??mada ikinci olan Ferdi Gen?o?lu ise, ?eyrek alt?n kazand???n? kaydederek ?unlar? s?yledi:

??ok farkl? bir konsept ?ekirdek kabuklar?n? yere atmak. ?ekirdek ?itlerken ve ma?lar? izlerken ger?ekten stres atabiliyoruz. G?zel oluyor, dikkat ?ekiyor. O a??dan ?ok iyi. ?ekirde?i ben s?rekli yerim."

Kayahan Kaya da yar?m saatte 290 gram ?ekirdek t?keterek birinci oldu?unu ifade etti. Kaya, ?Film izlerken, ma? izlerken, hatta ders ?al???rken dahi yerim. B?yle bir yar??ma olaca??n? duyunca kat?lmak istedim. ?ok e?lenceli yar??ma oldu. Yar??mada elimden geldi?ince ?ekirdek ?itlemeye ?al??t?m ve kazand?m. G?zeldi, e?lenceli bir g?n ge?irdik. 290 gram ?ekirdek ?itledim ve yar?m alt?n kazand?m? diye konu?tu.