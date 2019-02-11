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Muhtar adayının duyarlı davranışı

Sandıklı’nın Fatih Mahallesi muhtar adayı, mahallesine yeni yapılan okulun ana sınıfının laminatlarının döşenmesini sağladı.

Sandıklı'nın Fatih Mahallesi muhtar adayı, mahallesine yeni yapılan okulun ana sınıfının laminatlarının döşenmesini sağladı.


Bu yıl eğitim öğretime başlayan Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nun eksik olan anasınıfı laminatlarını mahalle muhtar adayı Hasip Özarslan döşetti. Okulun Aile Birliği Başkanı İsmail Özaslan, komşusu olan mahalle muhtar adayı Hasip Özarslan'a okulun anasınıfının laminatlarını döşeneceğini ve bunun için gelirleri olmadığını söyledi. Bunun üzerine muhtar adayı Hasip Özarslan, giderleri ve usta ücretini karşılayarak okulun anasınıfı laminatlarını döşetti.


Muhtar adayı Hasip Özarslan, “Okul aile birliği başkanı komşum olur. Bana okullarının anasınıfı laminatlarının eksik olduğunu söyledi. Bende giderleri karşılayarak bu eksiği giderdim. Çocukların daha rahat eğlene bilmeleri ve eğitim almaları için yaptık. Muhtar olup ya da olmamam önemli değil mahallemin kalkınması için eksikleri gidermek için her zaman çalışacağım” diye konuştu.

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