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Muhtar adayının okulda açtığı pankart tepki topladı

Afyonkarahisar’da bir muhtar adayının Aile Birliği Başkanı olduğu okulda pankart açıp sosyal medyada paylaşması büyük tepki toplarken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul idaresi hakkında soruşturma açtı.

Afyonkarahisar'da bir muhtar adayının Aile Birliği Başkanı olduğu okulda pankart açıp sosyal medyada paylaşması büyük tepki toplarken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul idaresi hakkında soruşturma açtı.


Afyonkarahisar'ın Merkez Güvenevler Mahallesi muhtar adayı ve Kocatepe Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Keziban Gölcük'ün okulda açtığı pankart büyük tepki aldı. 31 Mart yerel seçimlerinin yaklaşması ile birlikte muhtar adaylarının aşırı derece fazla olması sonucu muhtar adayları seçim propagandalarında sınır tanımıyor. Güvenevler Muhtar Adayı Keziban Gölcük, “Güvenevler kendine güveniyor, muhtarını değiştiriyor” sloganı ile Afyonkarahisar Kocatepe Anadolu Lisesinde pankart açtı. Muhtar adayı, bu pankartın fotoğrafını sosyal medya hesabında da paylaştı. Şikayet üzerine Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul idaresi hakkında soruşturma açıldığı bildirildi.

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