İhlas Haber Ajansı

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Muhtar, ‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma' kanununa muhalefetten görevden alındı

Afyonkarahisar kent merkezindeki Erenler Mahallesi’nin Muhtarı Hasan Çavlan, görevden alındı.

Afyonkarahisar kent merkezindeki Erenler Mahallesi'nin Muhtarı Hasan Çavlan, görevden alındı.


Çavlan, seçimler öncesinde ‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma' kanununa muhalefetten yargılandığı Afyonkarahisar 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki davada suçlu bulunarak 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Mahkeme kararının Afyonkarahisar Valiliğine ulaşmasının ardından kanun gereği Çavlan valilik kararı ile görevden alındı.

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