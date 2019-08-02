Afyonkarahisar Muhtarlar Derneği kurban vekaletini Türk Kızılayı'na verdi. İşbirliğinden dolayı Dernek Başkanı Suat Uygur'a teşekkür eden Türk Kızılayı Şube Başkanı Fatih Okyar, “Kurban Bayramı'nda vekaletle kurban kesimiyle yardıma muhtaçların yüzünü güldüreceğiz” dedi.

Türk Kızılayı Afyonkarahisar Şubesi Kurban bayramı öncesi çalışmalarını sürdürüyor. 2019 yılı Kurban döneminde ‘Bereketini Dört Mevsim Yaşatan Tüm Kalplere Hilalolsun Türkiye” sloganıyla çalışmalarını sürdüren Türk Kızılayı bu Kurban Bayramın'da da yardıma muhtaçların yanında olacak.

Afyonkarahisar Muhtarlar Derneği Kuban vekaletini Türk Kızılay'ına verdi. Muhtarlar Dernek Başkanı Suat Uygur, 2019 Kurban döneminde uluslararası yardım ağı oldukça geniş ve profesyonel çalışma sergileyen Türk Kızılayı aracılığıyla hem yurtiçi hem de yurtdışına kurban bağışı yapacaklarını belirtti. Üyelere duyurulacak işbirliğinin hayırlara vesile olmasını dileyen Uygur, amaçlarının zor zamandan geçen İslam alemine bir nebze yardım ederek kardeş olmanın, ümmet olmanın gereğini yerine getirmek olduğunu sözlerine ekledi.

Türk Kızılayı Afyonkarahisar Şube Başkanı Fatih Okyar ise işbirliğinden dolayı Dernek Başkanı Suat Uygur'a teşekkür etti. Kurban bayramında yetimler ve ihtiyaç sahibi birçok aileye Afyonkarahisar genelinde yardım edileceğini ifade eden Okyar, Muhtarlar Derneği üyelerinin bağışlarıyla yurtiçi ve yurtdışında binlerce müslümanın mutluluğuna vesile olmayı temenni ettiklerini söyledi.