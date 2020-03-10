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Mültecilerin işyerine polis operasyonu

Afyonkarahisar’da polis tarafından mültecilere ait olduğu belirtilen 1 depo ve 6 iş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda kaçak tütün ve gıda maddesi ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından mültecilere ait olduğu belirtilen 1 depo ve 6 iş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda kaçak tütün ve gıda maddesi ele geçirildi.


Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından kent merkezinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde gıda maddeleri satışı yapılan yabancı uyruklu şahısların işlettiği, 1 adet depo ve 6 adet işyerine eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Yapılan aramalarda; içi tütün doldurulmuş 3 bin 80 dal makaron sigara, 428 paket nargile tütünü tününü ile çok sayıda kaçak gıda maddesi ele geçirildi.


Operasyon kapsamında, 3 Suriye uyruklu, 1 Irak uyruklu ve 1 Afgan uyruklu olmak üzere 5 şahıs gözaltına alındı.

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