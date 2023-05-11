Münazara müsabakalarının şampiyonu Süleyman Demirel Fen Lisesi

Afyonkarahisar'da 2022-2023 eğitim öğretim yılı liseler arası münazara müsabakaları yarı final ve final maçları Süleyman Demirel Fen Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Final maçına İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci ve Şube Müdürü Murat Diktaş katıldı. Yapılan yarışma sonucunda Süleyman Demirel Fen Lisesi birinci, Afyon Lisesi ikinci TOKİ Sosyal Bilimler Lisesi üçüncü, Osmangazi Anadolu Lisesi ise dördüncü oldu. Kazananlara Sünnetci tarafından ödülleri takdim edildi.