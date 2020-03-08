İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mutfak tüpünden sızan gaz ev yangınına neden oldu

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Ağzıkara köyünde mutfak tüpünden sızan gaz kaçağı sebebiyle ev yangını meydana geldi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Ağzıkara köyünde mutfak tüpünden sızan gaz kaçağı sebebiyle ev yangını meydana geldi.


Ağzıkara köyünde oturan Ummahan D. (76), evinde yemek yapmak için yakmaya çalıştığı mutfak tüpünün gaz kaçırması sebebiyle birden alev alarak yangın çıktı. Yangını gören köy halkı durumu Şuhut İlçe Jandarma ekipleri ve İtfaiye Amirliğine haber verdi. Durumu öğrenen jandarma ekipleri ve İtfaiye Amirliği olay yerine gelerek yangını 45 dakikalık bir süre içerisinde söndürdü. Yangında mutfak kısmı kullanılamayacak hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.