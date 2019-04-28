MYP Afyonkarahisar'da 1'inci olağan kongresini gerçekleştirdi

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Afyonkarahisar İl Teşkilatı 1'inci Olağan Kongresi gerçekleştirilirken İl Başkanlığı'na Rüstem Uslu seçildi.

Rehberlik Araştırma Merkezi'nde MYP Genel Sekreteri Muhammed Altun, MYP Genel Başkan Yardımcısı Osman Altun, il başkan adayı Rüstem Uslu, partililer ve davetlilerin katılımıyla MYP Afyonkarahisar İl Teşkilatı Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Tek liste ile gidilen kongrede Rüstem Uslu MYP'nin Afyonkarahisar İl Başkanı oldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasınından arından MYP Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz'ın Afyonkarahisar teşkilatı için gönderdiği mesaj davetlilere okunurken, açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Rüstem Uslu tüm Afyonkarahisarlılara teşekkür ettiğini belirterek, “Afyonkarahisar 1'inci olağan kongremizde sizleri aramızda görmekten mutluluk duyuyor ve hepinize geldiğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye'nin düşünce tasarrufunu şekillendirmek çocuk,genç,yaşlı demeden sadece milletin çıkarlarını gözetmek, Türkiye'nin koltuk politikası değil de millet menfaati için mücadele etmek için söz verdiğimiz bu yolda verilecek her karara demokratik bir şekilde değerlendirmek amacıyla bir araya geldiğimiz bu değerli günde kongremizi şereflendirdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

"Büyük davalar büyük mücadeleler ister"

Gerçekleşen kongrede MYP Genel Sekreteri Muhammed Altun da bir konuşma yaptı. Altun yaptığı konuşmada şu açıklamalara yer verdi:

“İnsanlık tarihinin en eski en büyük milletlerinden biride Müslüman Türk milletidir. Dünya üzerinde bir çok imparatorluklar ve devletler kurmuş olan bu millet medeniyette büyük ilerlemeler göstermiş savaş meydanlarında ki kahramanları ile cihan tarihinde destanlar yazmış bir millettir. Asırlarca İslam dünyasının önderliğini yapmış tarihi şan ve şeref dolu bir millettir. Bu kahraman milletin, ecdadın yiğit insanları, yiğit Afyonkarahisarlılar hoşgeldiniz sefalar getirdiniz. Büyük davalar büyük mücadeleler ister çile, sabır, kararlılık ve gayret ister. Bizimle Türkiye'nin problemlerini çözmek isteyen ve kendi omuzlarında mazlumların yükünü hisseden tüm kardeşlerimizle beraber bu dava için yola çıktık. Türkiye çok zor bir durumdan geçiyor. Bunun için herkes Türkiye için elini taşın altına sokacak. Biz elimize değil bu ülke için, bu bayrak için, bu vatan için başımızı taşın altına sokmaya hazırız.”