Namaz kılmak için köylüler her gün 1 kilometre yol yürüyorlar

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Kurucaova köyünde camilerinin imamı olmadığı için her gün 1 kilometre uzaklıktaki başka bir camiye giden köy sakinlerinden özellikle yaşlılar her gün yürümekten yorulduklarını söyleyerek bir an önce camilerine imam atanmasını istiyor.

Bolvadin ilçesi Kurucaova Köyü Merkez Cami'nde imam olmadığı için vatandaşlar çoğu zaman vakit namazlarını kılamadıklarını ve Cuma namazlarını da çoğunlukla 1 km uzaklıktaki başka bir camiye giderek kılıyor. Yaklaşık 5 aydır camilerinde imam olmadığını ifade eden köy sakinleri bir anca önce camiye imam atanmasını ve namazlarını düzenli kılmak istiyor. Camide imam olmamasından en çok dert yakınanların başında ise köyün yaşlıları geliyor. Her gün kilometrelerce yol yürüyüp vakit namazlarına gitmelerini gerektiğini dile getiren vatandaşlar bu durumun kendilerini çok yorduğunu belirttiler.

“Hoca ne zaman gelecek bilmiyoruz”

Köy sakinlerinden Battal Tabanlı, geçtiğimiz Şubat ayından bu yanan camilerinde imam olmadığını ve bu durumun kendilerini fiziksel olarak çok yorduğunu ifade etti. Tabanlı, “Camiyle ilgilenen iki arkadaşımız var. Onlar bir yerden hoca buldular, köy halkı olarak bizde aramızda para toplayıp hocanın maaşını verdik. Allah razı olsun o da Ramazan ayında teravih namazlarımızı kıldırdı. Daha sonra Ramazan bitince o da gitti. Cuma namazlarında Aşağı Camiye gidiyoruz. Burayı kapatıp gidiyoruz. Hoca ne zaman gelecek bilmiyoruz” dedi.

Köy sakinleri bir an önce camilerine imam atanmasını bekliyor. İmam olmayan camide ise bazen köyün yaşlıları cemaate namaz kıldırıyor.