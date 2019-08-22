İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Narlıdere Afyonkarahisarlılar Derneği açıldı

İzmir Narlıdere Afyonkarahisarlılar Derneği düzenlenen törenle açıldı.


İzmir'in Narlıdere ilçesinde Afyonkarahisarlıların yoğun şekilde yaşadığı bölgede, Hocalar Belediye Başkanı Ali Aslan‘ın da destekleri ile İzmir Narlıdere Afyonkarahisarlılar Derneği törenle açıldı. Açılış töreninde bir konuşma yapan Hocalar Belediye Başkanı Ali Aslan, "İzmir'de, Narlıderede Afyonkarahisarlı hemşerilerimiz ile birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hemşerilerimizin bir dernek çatısı altında toplanması önemli. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın" dedi.


Dernek açılışı kurdele kesimi ile sona erdi misafirlere Afyonkarahisar'dan getirilen çeşitli ikramlarda bulunuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.