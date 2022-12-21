Nazilli Belediye Başkanı Afyonkarahisar'da kaza yaptı

Aydın'ın Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın içinde bulunduğu araç, Afyonkarahisar'da kaza geçirdi. Sağlık durumu iyi olan Başkan Özcan'ın geçirdiği kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, Afyonkarahisar- Ankara karayolu Emirdağ ilçesi Ümraniye kavşağı yakılarında sabah erken saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nazilli Belediyesi'ne ait 09 CC T08 resmi plakalı araç, Ümraniye kavşağında sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol ortasındaki refüje girdi. Aracın içerisinde Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ile birlikte 3 kişi daha olduğu öğrenildi. Yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kazada maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis

ekipleri sevk edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve henüz ismi belirlenemeyen diğer 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve kazayı yara almadan atlattıkları öğrenildi.