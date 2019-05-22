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Ne buldularsa çaldılar

Afyonkarahisar jandarma ekiplerince yakalanan, Isparta ve Afyonkarahisar’da birçok hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 3 şahıstan 2’si tutuklandı.

Afyonkarahisar jandarma ekiplerince yakalanan, Isparta ve Afyonkarahisar'da birçok hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 3 şahıstan 2'si tutuklandı.


İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 2 ayrı hırsızlık suçuna ve Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesi Yeşilçiflik Beldesinde 1 hırsızlık suçuna karıştıkları tespit edilen 3 şahıs yakalandı.


Yakalanan şahısların ev ve eklentilerinde çalmış oldukları 5 adet çoban kepeneği, 1 adet keçe, 3 adet akü, 2 adet piknik tüpü, 1 adet güneş enerji paneli, 1 adet invertör, 5 adet küçükbaş hayvan, 1 adet cep telefonu, 3 adet el feneri, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 23 adet tavuk, 4 adet ördeğe el konularak sahiplerine teslim edildi.


Yakalanan şahıslardan tutuklanan 2 kişi, cezaevine teslim edildi.

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