Ne yangın ne duman onları alışverişten vazgeçiremedi

Afyonkarahisar'da 6 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın kısa sürede çatıya da sıçradı. 4 itfaiyenin ekibinin müdahale ettiği yangının çıktığı binanın en alt katındaki mağazalarda ise yoğun dumana rağmen vatandaşlar hiçbir şey olmamış gibi alışverişlerine devam etti.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Kadınana Caddesi üzerindeki 6 katlı binanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dairenin mutfak kısmında elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evin diğer kısımları ile çatısına sıçradı. Duman ve alevleri gören çevredekiler ise itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonrası söndürüldü. Yangın söndürme çalışmaları esnasında alevlerin yükseldiği binanın en alt katındaki dükkanlarda vatandaşların alışverişlerine devam etmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Polis ekipleri ise vatandaşların olay yerine çekilen güvenlik şeridinin içine girmemesi için uzun süre uğraş verdi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.