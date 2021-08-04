Nevşehir'e giden kafile uğurlandı

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ile beraberindeki kent protokolü, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750'nci yılı anma etkinliklerine katılmak üzere Nevşehir'e giden kafileyi uğurladı.

UNESCO tarafından ve Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 2021 yılının 'Hacı Bektaş Veli Yılı' ilan edilmesi münasebetiyle 3-4 Ağustos tarihleri arasında Nevşehir'de düzenlenecek olan Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750'nci yılı anma etkinliklerine katılmak üzere Afyonkarahisar'dan bir grup kafile yola çıktı. Cemevi başkanları ve Alevi dedelerinden oluşan kafileyi Zafer Meydanı'ndan uğurlayan Vali Çiçek, düşünce ve öğretileriyle asırlardır sevgi, hoşgörü, birlik, beraberlik ve barışı öğütleyen Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750'nci yılı anma etkinliklerine katılmak üzere Nevşehir'e giden kafileye hayırlı yolculuklar diledi.

Öte yandan alevi dedeleri yola çıkmadan önce dua ederek, Vali Gökmen Çiçek'e teşekkür etti.