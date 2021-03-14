Normalleşme süreci ile Karahisar Kalesi'ne ziyaretçi akını başladı

Hafta sonu Karahisar Kalesi güzel havanın da etkisi ile yüzlerce yerli ve yabancı turisti ağırladı.

226 metre yüksekliği ile Anadolu'nun en yüksek kalelerinden biri olan Karahisar Kalesi, pandemi döneminde normalleşme süreci ile ziyaretçilerini tekrar ağırlamaya başladı. Güneşli havanın etkili olduğu kentte özellikle şehir dışından gelenler 701 basamak çıkarak kaleye ulaşıyor. Misafirler, 226 metre yükseklikten kendin seyrine doyumsuz manzarasını izliyor. Kentin tam ortasında olan ve şehrin bakılan her noktasından görülebilen kale yüzyıllara meydan okumaya devam ederken, kente gelen ziyaretçilerin de anında dikkatini çekmeyi başarıyor. Kaleye gelen ziyaretçiler İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından drone ile havadan görüntülenirken, ziyaretçilerin çoğunluğunu şehir dışından gelenlerin oluşturduğu gözlendi.

Kalenin tarihçesi

Afyonkarahisar Kalesi, MÖ. 1350 yılında Hitit İmparatoru II. Murşil zamanında Arzava Seferi'nde müstahkem mevki olarak kullanılmış ve Hapanuva adını almıştır. Kale, Bizans ve Selçuklular zamanlarında da önemli çarpışmalara sahne olmuştur. Kalenin zirvesinde M.Ö.1200-700 tarihleri arasında Anadolu'da yaşamış olan Frigler dönemine ait kültür izlerine rastlanmakta olup, Ana Tanrıça Kybele'ye adanmış birçok tapınma yeri ile 4 adet büyük sarnıç (su çukuru) bulunmaktadır. Surları Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat zamanında kale dizdarı olan Mimar Bedrettin Gevhertaş tarafından 1235 yılında onarılmış, ayrıca kaleye küçük bir mescit ile yanına saray yaptırılmıştır. 1573'te Osmanlı Sultanı II. Selim'in emriyle Mahmut Bey tarafından burçları, sarnıçları ve kulesi tekrar onarılmıştır.