OEDAŞ, Frig Ultra Maratonu'na katıldı

OEDAŞ, üç bin yıllık tarihiyle Türkiye'nin en önemli kültür ve doğa miraslarından biri olan Frig Vadisi'nde düzenlenen Frig Ultra Maratonu'na katıldı. Altı farklı etaptan oluşan koşunun 11 km ve 6 km'lik kısımlarına katılan 20 kişilik OEDAŞ ekibinin tamamı parkurları başarıyla tamamladı.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinde elektrik dağıtım hizmeti sunan Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ) çalışanları, bölgenin ve ülkenin en değerli kültür miraslarından biri olan Frig Vadisi'nde 2013 yılından beri düzenlenen Frig Ultra Maratonu'na katıldı. Frigya'nın Afyonkarahisar sınırları içinde kalan bölgesinde, ‘Tarihi Adımla' temasıyla düzenlenen arazi koşusunun 11 km ve 6 km'lik kısımlarına katılan 20 kişilik OEDAŞ ekibinin tamamı parkurları başarıyla tamamladı.

“Tarihi coğrafyaya OEDAŞ'ın enerjisini yansıttık”

OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, “Frig Vadisi yalnızca bölgemiz değil ülkemiz ve dünya için de son derece kıymetli bir miras. Geçtiğimiz yıl ‘OEDAŞ tarihi aydınlatıyor' sloganıyla bu bölgeye yatırım yapmış, aydınlatma çalışmalarını gerçekleştirmiştik. Bu kez de arkadaşlarımız kültür ve sporun birleştiriciliği ile Frig Ultra Maratonu'na katılarak bölgenin tanıtılmasına katkı sağladı” dedi.