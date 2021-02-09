Off-road tutkunları Afyonkarahisar'da bir araya gelecek

Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan off-road tutkunları, 28 Şubat-2 Mart tarihlerinde Afyonkarahisar'da buluşacak. Termal Turizminin yanı sıra sağlık, spor ve motor sporlarının üssü olarak adrenalin ve macera tutkunlarının dikkatini çeken Afyonkarahisar, doğada zor koşullarda araç kullanan off-road meraklılarına ev sahipliği yapacak.

Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi ve Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü tarafından organize edilen birbirinden güçlü ve özel tasarlanmış off-road araçlarının yer alacağı ‘4x4 Afyon Gezisi' düzenlenecek. 28 Şubat-2 Mart tarihlerinde Türkiye'nin farklı illerinden 25 off-road tutkunu, 4x4 Afyon Gezisi kapsamında ilk önce 3 bin yıllık tarihi yerleşim merkezleri, oyma kaya mezarları, kilise, kale ve kaya evlerin yer aldığı tarihi Ayazini Ören Yerine doğru direksiyon sallayacak. Off-road meraklıları, iki gün boyunca Afyonkarahisar'ın tarihi ve doğal güzelliklerinin yer aldığı rotayı takip edecek. 4x4 Afyon Gezisi boyunca, UNESCO'nun ‘Geliştirici Şehirler Ağı'na dahil ettiği gastronomi şehri Afyonkarahisar mutfağının birbirinden güzel lezzetleri off-road tutkunlarının beğenisine sunulacak.

Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan off-road tutkunlarını Afyonkarahisar'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Zeybek organizasyonun kentin tanıtımı için büyük fırsat olduğunu söyledi.