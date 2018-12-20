Öğrenci servisleri denetlendi

Afyonkarahisar'ın İhsaniye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri öğrenci servislerine denetim yaptı. Denetlemede servis şoförlerine alkolmetre üfletilerek alkollü olup olmadıklarına bakıldı. Daha sonra ise öğrencilerin emniyet kemerleri takıp takmadıkları denetlendi. Jandarma ve polis ekiplerince ilçede öğrenci servislerine yönelik denetimlerin sıklaşacağı bildirildi.