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Öğrenci velilerine anne ve baba tutum semineri düzenlendi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulunda okul yönetimi tarafından öğrenci velilerine anne ve baba tutumu ile ilgili seminer düzenlendi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulunda okul yönetimi tarafından öğrenci velilerine anne ve baba tutumu ile ilgili seminer düzenlendi.


Düzenlenen seminere, Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulu öğretmen ve öğrenci velileri katıldı. Öğrenci velilerine Rehber Öğretmeni Hamide Bozan tarafından anne ve baba tutumlarının bireyin gelişimine olan etkisi üzerinde bilgiler verildi. Okul konferans salonunda gerçekleştirilen seminer karşılıklı soru cevap şeklinde devam etti.

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