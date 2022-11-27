İhlas Haber Ajansı

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Öğrenci yurtları çevresinde polis denetimi

Afyonkarahisar’da emniyet ekipleri tarafından öğrenci yurtları çevresinde denetim yapıldı.

Afyonkarahisar'da emniyet ekipleri tarafından öğrenci yurtları çevresinde denetim yapıldı.


İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ile mahalle ve çarşı bekçileri tarafından üniversite öğrencilerinin yoğunlukta olduğu Erenler mahallesindeki öğrenci yurtları civarında denetim yapıldı. Denetimde özellikle yurt civarında bekleyen kişilerin Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden kimlik sorgulamaları ile üst aramaları yapıldı. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi.

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