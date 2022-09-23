Öğrenciler atıksu tesisindeki çalışmaları yerinde gördü

‘TÜBİTAK-4004 İklim Değişikliğine Çözüm Olabilsem' projesi çerçevesinde Afyonkarahisar Dumlupınar Bilsem öğrencilerinden oluşan heyet, atıksu arıtma tesisinde yapılan çalışmaları yerinde gördü.

Proje Koordinatörü Selda Koca himayesindeki öğrencilere Uzman Biyolog Ecem Yüksel tarafından Afyonkarahisar Atıksu Arıtma Tesisi ve çalışmaları hakkında bilgi verildi. Öğrencilere ‘Mete ve Neşe Temiz Su Peşinde' adlı animasyon filmi izletilerek atık suyun doğaya vereceği zararları, atıksu arıtma tesisindeki arıtım aşamalarını ve nasıl arıtıldığı konusunda detaylı bilgilendirme yapılarak, su döngüsü ve su tasarrufu anlatıldı.

Atıksu arıtma tesisinde bulunan ekipmanların çalışmasını zorlaştıran atık yağların neler olduğu ve bu yağların bilinçsizce çevreye dökülmesinden kaynaklanan çevre kirliliği hakkında da bilgilerin verildiği ziyarette günlük yaşantıda evlerde ve işyerlerinde kullanılan tehlikeli atıkların neler olduğu konusuna değinildi. Bu ürünleri alırken etiket işaretlerine dikkat edilmesi ve alınan ürünlerin etiketlerinin dikkatlice okunmasının önemine de dikkat çekilen öğrencilerin seyir platformundan tesisi görmeleri sağlandı. Eğitim sonrasında öğrencilere hediyeler taktim edildi.