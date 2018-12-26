Öğrenciler ''Dürüst Esnaf'' sertifikası dağıttı

Şuhut Anadolu Lisesi öğrencileri, ''Dürüst Esnaf'' projesi kapsamında ilçe esnafını ziyaret ederek sertifikalarını takdim etti.

A-EKİP projesinin Aralık ayı konusu ''Dürüst, adil olma ve kul hakkı'' idi. Proje kapsamında amacın, konu başlığına dikkat çekmek ve bilinç oluşturmak olduğu belirtildi. Şuhut Anadolu Lisesi öğrencileri hazırlamış oldukları dürüst esnaf sertifikalarını ilçe merkez esnaflarını ziyaret ederek kendi elleriyle takdim ettiler. Şuhut Anadolu Lisesinden yapılan açıklamada, proje kapsamında dağıtılan sertifikaların temsili olduğu ve tüm esnaflara dağıtılmasının mümkün olmadığı belirtildi.

Şuhut Anadolu Lisesi 10 D sınıfı öğrencisi Hanife Sultancan, konu ile ilgili açıklamalarında, ''Köklü bir tarihe dayanan ahi geleneğinin günümüz temsilcileri esnaflarımıza hazırladığımız dürüst esnaf sertifikalarımızı dağıttık. Biliyoruz ki ahilik dürüstlük, adaletli olmak ve yardımlaşmadır. Bizlerde bu geleneğin sürmesi adına Şuhut Anadolu Lisesi öğrencileri olarak böyle bir proje gerçekleştirdik. Uygulamada amacımız bilinç oluşturmak değerlerimize sahip çıkmaktır. Bizlerde bu amaca hizmet etmek adına uygulamamızı arkadaşlarımız ile beraber gerçekleştirdik'' dedi.