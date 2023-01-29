Öğrenciler düzenlenen yarışmada yeteneklerini sergiledi

Afyonkarahisar Cumhuriyet Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Sema Acar'ın koordinatörlüğünde birinci dönemin son haftasında 'O Ses CAL' yarışması düzenlendi.

Jüri üyeliğini okulun müzik öğretmeni Selin Bahadır, İngilizce öğretmeni Esra Sarıca Tuncer ve tarih öğretmeni Bayram Özer'in yaptığı bu yarışma ile yetenekli öğrencilere yeteneklerini sergileme fırsatı sunuldu. Sadece ses yarışması olmakla kalmayıp bir hafta boyunca okulun öğrencileri kaliteli vakit geçirerek sanata doydu. Geride bırakılan bir dönemin stresini atan öğrenciler yeni döneme enerjik bir şekilde başlama olanağı buldu.