Öğrenciler Frig Vadisi eserlerini tasarlayacak

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde oluşturulan “Kendin Yap Atölyesi”nde öğrenciler tarafından Frig Vadisindeki eserler tasarlanacak.

Atölyede öğrenciler tarafından robotik kodlama eğitimlerinin yanı sıra ahşap tasarım ve 3D yazıcı ile İhsaniye ilçe sınırlarında olan Frig Vadisi'ndeki eserlerin tasarımına yönelik çalışmalar yapılacak.

İhsaniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Sarıtaş “Proje çalışmaları COVID-19 pandemi sürecinde de hız kesmeden devam etmiştir. Bu kapsamda kurulan atölyelerde görev alacak 45 öğretmene Robotik Kodlama, 3D Yazıcı ve Modelleme ve Ahşap Tasarımı eğitimleri verilmiştir. Proje ile büyük bölümü İhsaniye ilçe sınırlarında olan Frig Vadisi'ndeki eserlerin tasarımına yönelik çalışmalar yapılarak turizm bölgesi içerisinde yer alan İhsaniye'nin tanıtımına katkı sunma hedeflenmektedir” dedi.