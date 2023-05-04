Öğrenciler hazırladıkları okul dergisi Sünnetci'ye takdim etti

Kamil Miras Anadolu Lisesi Müdürü Yaşar Kale ve öğrencileri İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci'yi ziyaret ederek, okul olarak hazırladıkları dergiyi takdim etti.

Kale ve okul öğrencileri Ahmet Zeki Yağcı ile Erçetin Efe Erengil, Sünnetci'yi makamında ziyaret etti. Kale ve öğrenciler çıkarmış oldukları "Yeniden Kardelen" adlı dergiyi Sünnetci'ye takdim etti. Sünnetci, dergiyi inceledi ve emeği geçenlere teşekkür etti.