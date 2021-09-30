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Öğrenciler için tehlike arz eden okul yolunda yeni düzenleme

Afyonkarahisar’da kent merkezindeki Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesi önünde bulanan ve öğrenciler için tehlike arz eden yolda düzenleme yapıldı.

Afyonkarahisar'da kent merkezindeki Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesi önünde bulanan ve öğrenciler için tehlike arz eden yolda düzenleme yapıldı. Yapılan düzenlemeleri yerinde inceleyen Vali Gökmen Çiçek, bas geç ve yan yol çalışmalarını yerinde denetledi.


Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek, öğrencilerin okul çıkışlarında güvenle seyahati için yapılan bas geç ve yan yol çalışmalarını yerinde denetledi. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunan Vali Çiçek, “Recep Tayyip Erdoğan Anadolu lisemizin önündeki yolun öğrencilerimiz için tehlike arz ettiğiyle ilgili bir kaç gündür hem yerel basınımızdan hem velilerimizden ve okul idaremizden haklı bir serzeniş vardı. Bu haklı serzenişleri çözüme kavuşturmak için bütün kurumlar el ele verdi” dedi.

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