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Öğrenciler kariyer günlerinin yedincisine katıldı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki Kurtuluş İhsan Küçükarslan Ortaokulu tarafından 7.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Kurtuluş İhsan Küçükarslan Ortaokulu tarafından 7. Kariyer Günleri etkinliği düzenlendi.


Kurtuluş İhsan Küçükarslan Ortaokulunda düzenlenen kariyer günlerinin bu ayki katılımcıları İnşaat Mühendisi Ali Diren ve Hakkı Çürük oldu. Meslekleri ile ilgili tecrübelerini öğrencilere aktaran katılımcılar öğrencilerden gelen soruları yanıtladı. Daha sonra öğrenciler ile karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunan İnşaat Mühendisi Ali Diren ve Hakkı Çürük mesleki hayatlarında yaşamış oldukları tecrübeleri öğrencilerle beraber paylaştı. Kurtuluş İhsan Küçükarslan Ortaokulu idarecileri tarafından katılımlarından dolayı İnşaat Mühendisi Ali Diren ve Hakkı Çürük'e teşekkür edildi.

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