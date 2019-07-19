Öğrenciler Masal Parkı ve Akarçay'ı gezdi

Sami Hancıoğlu Masal Dünyası Parkı ve Akarçay'ı gezip eğlendiler.

Masal Dünyası Parkı'ndan geziye başlayan öğrenciler, burada bulunan onlarca masal kahramanlarının sembolik heykelleriyle resim çekinip, bir taraftan da parktan bulunan oyun parkurlarında doyasıya eğlendiler. Yaklaşık bir saat boyunca Masal Dünyası Parkı'nda gönüllerince eğlenen öğrenciler daha sonra Akarçay'a geçtiler. Akarçay'da da bol bol hatıra fotoğrafı çeken öğrenciler tekne turuyla geziyi tamamladılar.

Şehit Sami Çifci ve Harbiş Bilgi Evleri Koordinatörü Mustafa Uzun, hedeflerinin öğrencileri öğrenirken eğlendirmek ve eğitim aşamasında sıkılmamalarını sağlamak olduğunu, bu amaçla daha önce tarihi cami gezisi, bilgi yarışması gibi sosyal faaliyetler, spor turnuvaları, kitap okuma gibi etkinlikler yaptıklarını söyledi. Uzun, yaz okullarını renklendirmeye devam edeceklerini, bu süreçte kendilerine destek veren Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e teşekkür etti.