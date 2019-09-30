Öğrenciler suyunu koruyor

Afyonkarahisar'da 'Suyumu Koruyorum' projesi kapsamında Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünce öğrenciler İçme Suyu Arıtma Tesisinde ağırlandı.

Afyonkarahisar Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünce, çevreye duyarlı ve su tasarrufu konusunda sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek amacıyla hazırlanan proje kapsamında 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk misafirleri İçme Suyu Arıtma Tesisinde ağırlandı. Atatürk İlkokulu 3-K Sınıfı öğrencileri ve sınıf öğretmeni Ümmühan Örmeci ile öğrenci velilerinin katıldığı etkinlikte çocuklara su bilinci aşılandı.

Öğrencilere; Akdeğirmen Barajı'ndan gelen suyun arıtılmasından şehrin kullanımına sunulduğu ana kadar tüm içme suyu arıtma aşamaları hakkında Belediyemiz İçme Suyu Arıtma Tesisi yetkilileri tarafından bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, su tasarrufu konulu çizgi film izletilip kitaplar ve hediyeler dağıtıldı. Afyonkarahisar Belediyesi'nin maskotu Afi ve yol arkadaşı Susu da ziyaret boyunca öğrencileri eğlendirdi.

Küresel ısınma ve artan nüfus ile birlikte azalan su kaynaklarının korunmasına vurgu yapılan etkinlikte, öğrencilere suyun bilinçli ve akılcı biçimde kullanılması gerektiği ve evlerinde su tasarrufuna dikkat çekilerek günümüzde su tasarrufunun ne kadar önemli olduğu anlatıldı.