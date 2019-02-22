Öğrenciler vatandaşlara ördükleri fileleri dağıttı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 'sıfır atık' projesi kapsamında boş zamanlarında ördükleri fileleri pazarda vatandaşlara dağıttı.

Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 11'inci sınıf öğrencileri, Edebiyat Öğretmenleri Hatice Erdal öncülüğünde 'sıfır atık' projesine destek amacıyla bir çalışma başlatarak öğrenci velileri ile irtibata geçti. Okul öğrencilerinden Aleyna Kayutürk'ün velisi Yasemin Koyutürk'den örgü tekniklerini öğrenen öğrenciler, boş zamanlarında 150 adet pazar filesi ördü. İlçede cuma günleri kurulan semt pazarına stant açan öğrenci ve öğretmenleri, ördükleri fileleri ücretsiz olarak vatandaşa dağıttı.

Proje sorumlusu 11. sınıf öğrencisi Melis Altunbaş, “Projemiz okulumuzun Hatice Erdal öğretmenimiz tarafından başlatıldı. Okulumuzun öğrencileri Aleyna Koyutürk'ün velisi Yasemin Koyutürk'ün yardımları ile çalışmalarımız başladı. Okulumuzda boş zamanlarımızda file örme yönünde eğitimler aldık. Boş zamanlarımızda filelerimizi yaptık. Daha sonra öğretmenlerimiz ile pazara çıkarak filelerimizi vatandaşlara dağıttık. Böylelikle hem onlar mutlu oldu hem biz mutlu olduk” dedi.