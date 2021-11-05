Öğrencilerden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Resim Sergisi

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Selçuklu İlkokulu 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Resim Sergisi'ne katıldı.

Afyonkarahisar Selçuklu İlkokulu'nda çocukların ve gençlerin demokrasi, millî birlik ve beraberlik, vatan sevgisi, yurt savunması ile şehitlik konularında farkındalığının artırılması; millî, manevi ve insani değerleri ile tarihsel ve kültürel hassasiyetlerin kazandırılması amacıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Resim Sergisi düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın serginin açılışında emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek bu tür etkinliklerin geleceğin teminatı olan çocuklarda ve gençlerde farkındalık oluşturduğunu ve bu vesileyle ülkemizi emanet edeceğimiz çocuklara ve yarınlarımıza güvenle baktığımızı ifade etti.

Program serginin gezilmesinin ardından öğretmen ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.