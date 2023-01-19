Öğrencilere altın niteliğinde tavsiye

Afyonkarahisar Rahmiye Sare Palalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri İş-Kur Afyonkarahisar Karakaya ile Kariyer Günleri'nde bir araya geldiler. Karakaya, meslek liselerinin önemine değindi.

Karakaya, Rahmiye Sare Palalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10-11 sınıf öğrencileri ile bir araya gelerek onlara meslek seçimi ve meslek liselerinin önemini anlattı. Karakaya meslek liselerinin önemli olduğunu belirterek, burada mezun olan öğrencilerin mühendis olacağının altını çizdi. Karakaya, “Doksanlı yıllarda ben sizin gibi lise öğrencisiydim. Zaman çabuk geçiyor. Bu sebeple zamanımızı mutlaka iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Ortalama hepiniz 11. sınıf öğrencisisiniz. Önünüzde 1 yıl var. Sizleri önemsediğimiz için buradayız. Sizin başarılı olmanız, daha iyi yerlere gelmeniz, bunun için buradayız. 15 yaşını bitirip, 16 yaşından gün aldığınız zaman İş-Kur'a kaydınızı olabiliyorsunuz. Meslek seçme aşamasında yine sizlere yardımcı olabiliriz. Meslek lisesinde okuyorsunuz. Meslek önemli, lisede siz bu işi öğreneceksiniz ki daha sonra bir işin mühendisliğini yapabilin. Bir işin çıraklığını yapmadan ustalığını yapmak biraz zor bir şey. Bunu da biz sahada görüyoruz, özellikle elektrik mühendislerinde. İleride birer mesleğiniz olacak. Eğer bu meslekte başarılı olmak istiyorsanız, sürekli çalışmanız gerekiyor, kendinizi geliştirmeniz gerekiyor” diye konuştu.

Öte yandan, toplantıya Rahmiye Sare Palalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kurucusu Önder Artuk ve Okul Müdürü İbrahim Çakal'da katıldı.