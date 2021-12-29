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Öğrencilere bilişim suçları farkındalık semineri verildi

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde lise öğrencilerine yönelik düzenlenen seminerde 250 öğrenci bilişim suçlarına karşı bilgilendirildi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde lise öğrencilerine yönelik düzenlenen seminerde 250 öğrenci bilişim suçlarına karşı bilgilendirildi.


Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından SİBERAY programı kapsamında Dinar'da bir program düzenlendi. Dinar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 75 okul müdürü, ilçe milli eğitim müdürlüğü yöneticileri de bilgilendirildi. Dazkırı Ahmet Zübeyde Anadolu Lisesinde eğitim gören 250 öğrenciye yönelik düzenlenen bilişim suçları farkındalık seminerine de öğrenciler detaylı bir şekilde bilgilendirilirken merak ettikleri sorunların yanıtlarını da yetkililerden öğrendi.

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