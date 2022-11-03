Öğrencilere katılım bankacılığı anlatıldı

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Sigortacılık Kulübü tarafından ‘bankacılık' konusunda seminer gerçekleştirildi.

Seminer, Kırkgöz Kampüsünde yapıldı. Çok sayıda öğrencinin katıldığı seminere konuşmacı olarak katılan özel bir bankanın şube müdürü Necmettin Gökpınar tarafından ‘katılım bankacılığının gelişimi, geleceği, olanakları ve mevcut durumu' hakkında bilgiler verildi.

Seminer daha sonra soru-cevap şeklinde tamamlandı.