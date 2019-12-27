Öğrencilere milli şuur anlatıldı

Afyonkarahisar'da “Milli Şuuru Geliştirme Projesi” kapsamında Araştırmacı Yazar Habib Akalın tarafından Hamidiye Ortaokulunda “Milli Mücadele” konulu seminer verildi.

Hamidiye Ortaokulu Okul Aile Birliğinin de katıldığı seminerde Araştırmacı Yazar Habib Akalın, Milli Mücadele döneminde Afyonkarahisar'da yaşananları öğrencilere anlattı. Milli Mücadelenin son evresi olan Büyük Taarruz Savaşı'nın Afyonkarahisar da yaşandığını hatırlatan Akalın, “Üzerinde yaşadığımız bu topraklar bundan 100 yıl a yakın bir süre önce kan revan ve en buhranlı günlere, en acı hikayelere ve en büyük kahramanlıklara sahne oldu. Yeni neslimizin Cumhuriyetin kazanıldığı topraklar olan Kocatepe-Dumlupınar hattında yaşanan Büyük Taarruz savaşını ve ismi hiç duyulmayan kahramanları, geride yetim, öksüz kalan onlarca çocuğu cephede tüm evlatlarını göndererek geri hiç dönmeyenleri yada buna benzeyen bir çok kahramanlık hikayelerini öğrenmek. Hem vatan kavramı hem de milli ruh dediğimiz ülkemize bağlılıkta en önemli kavramımızdır. Büyük Taarruz seminerlerimiz öğrencilerimize hem yakın tarihin kahramanlıklarını ve acılarını hem de o dönemde kullanılan bir üniforma farklı bir tarih kapısının aralarını açıyor” dedi.

Hamidiye Okul Aile Birliği üyeleri, öğretmenler ve 2 grup halinde öğrenciler coşkulu bir o kadar da duygusal seminer ve sunum dinlediler

Okul Aile Birliği Başkanı Mecidiye Mahallesi Muhtarı Deniz Özcan tarafından plaket verilmesi ve fotoğraf çekimi ile son verildi.