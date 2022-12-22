Öğrencilere siber suçlarla mücadele anlatıldı

Afyonkarahisar'da polis tarafından 14-18 yaş grubu yaklaşık 300 öğrenciye yönelik siber suçlarla mücadele eğitimi verildi.

Eğitim çalışması İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. SİBERAY programı çerçevesinde siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla eğitim verildi. Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimi yaşları 14-18 arasında değişen yaklaşık 300 öğrenci katıldı. Eğitimde öğrencilere ‘Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı, Siber Zorbalık ile Teknoloji Bağımlılığı' konuları anlatıldı.