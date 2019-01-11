Öğrencilerin 'akıl ve zeka oyunları' heyecanı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin yanı sıra aileler arasında da ilk kez düzenlenen 'Akıl ve zeka oyunları' turnuvası kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından eğitimde beceri gelişimi, halkı ve öğrencileri bilinçlendirmek amacıyla Şuhut Anadolu Lisesi Ömer Halis Demir Kapalı Spor Salonunda düzenlenen turnuva yoğun ilgi gördü. Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe, İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Alaçam, İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı, eğitim camiası, protokol üyelerinin de katılım gösterdiği turnuvada yarışmalar 6 farklı oyun kategorisinde lig ve eleme usulüyle yapıldı. Veliler arasında da çok büyük heyecan ve mücadelenin yaşandığı oyun sonunda, gelen ziyaretçilere yönelik Ebru hat sanatı, kaligrafi, zekâ oyunları oynama, yüz boyama ve zıp zıp etkinlikleri yapıldı. Çocukların gelişimini desteklemek, düşünme becerilerini artırmak ve iletişimlerini kuvvetlendirmek amacıyla düzenlenen turnuvada dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt konuyla ilgili açıklamalarında, "Şuhut'umuzda ilk defa Kaymakamlığımızın himayelerinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi. Tabi bizim milletimiz zekidir, akıllıdır, ahlaklıdır, çalışkandır ama bunun uygulamada pratikteki önemini bir kez daha anlamak anlatmak istedik. Bu tür programlar gerçekten çocuklarımızın gelişmesi kendini güncellemesi ve fikir kapasitesinin artması için çok önemli programlar. İnşallah bunların gelenekselleşmesini diliyorum" dedi.

"Çocuklarımızın eğlenirken zekasını geliştirmeyi amaçladık"

Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya ise konuyla ilgili açıklamalarında, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün 10 Ocak itibari ile yapmış olduğu ve ilçemizde ilk defa uygulanan akıl ve zeka oyunları turnuvasındayız. Görev alan öğretmen öğrenci ve velilerimiz ile beraber böyle bir etkinliği yapmış olduk. Öğrencilerimiz ile beraber 220 veliyle turnuvamızı yapıyoruz. Her aşamada her sınıf kategorisinde ayrı oyunlarla turnuvamızı zenginleştirdik. Biraz sonra da finallerimizi yapmaya başlayacağız. Çocuklarımızın eğlenirken zekasını ve zihinsel becerilerini geliştirmek, odaklanma ve konsantrasyon gelişimini sağlamak, üst düzey düşünce becerisini kazandırmak, oyun yoluyla aralarındaki iletişimi güçlendirmek adına Şuhut Şuhut Kaymakamlığı, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Şuhut Belediye Başkanlığı ile etkinliğimizi yapmış olduk" şeklinde konuştu.

"Bilgisayar başında fazla kalmak zekada geriliğe neden oluyor"

Turnuvada eğitmen olan Serdal Paltacı ise konuyla ilgili açıklamalarında, "Bugün yapılan akıl ve zeka oyunları yarışmasında 180 öğretmen 2 bin 498 öğrenci ve veli yer almıştır. Akıl ve zeka oyunlarını yapmamızın sebebi çocuklarımızın televizyon başında uzun süre vakit geçirmeleri sonucunda, bilgisayar başında uzun süre oyun oynamaları sonucu çocuklarımızın zekalarında gerileme olduğu saptanmıştır. Akıl ve zeka oyunları oynayan çocukların ise zeka seviyelerinde 13 puanlık ilerleme olduğu gözlenmiştir. Biz de çocuklarımızın televizyon başında vakit geçirmeleri için değil, akıl ve zeka oyunları oynayarak zihinsel ve becerilerine katkıda bulunmalarını sağlayarak gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.