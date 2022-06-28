Öğrencilerin eğitim durumu ve kitap okuma alışkanlıkları konuşuldu

Afyonkarahisar'da Milli Eğitim Komisyon toplantısınde, öğrencilerin okuma alışkanlıkları, Türkçeyi güzel kullanmaları, veli ve okul ilişkileri değerlendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın başkanlığında kurum konferans salonunda yapılan toplantıya Eğitim Müfettişleri Başkanı Bahri Duran Gökdeniz, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mevlüt Çınar, Şube Müdürü Hayati Duman ve komisyonda görevli okul müdürleri ile öğretmenleri katıldı.

Toplantıda; projelere katılım ve projelerin eğitim öğretime etkileri, öğrencilerin ders dışı zamanlarının verimli kullanmalarına yönelik tedbirler, veli, okul toplum ilişkileri, akademik başarıyı arttırmaya yönelik tedbir ve önlemler, öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı ile Türkçeyi doğru ve güzel kullanmaya yönelik yapılacak çalışmalar ve diğer gündem maddeleri görüşüldü. Toplantı İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın'ın iyi dilek ve temennileri ile son buldu.