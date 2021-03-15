Öğrencilerin ısınma sorunu doğalgazla çözüldü

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesi Fatih İlkokulunda doğalgaz alt yapı çalışmaları tamamlandı.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Fatih İlkokulunda doğalgaz alt yapı çalışmaları tamamlandı.
Emirdağ Belediyesinin girişimleri ile ilçede doğalgaz altyapı çalışmaları devam ederken, Fatih İlkokulunda doğalgaz alt yapı çalışmaları tamamlandı.
Konuya ilişkin bilgi veren Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, “Böylelikle öğrencilerimizin ısınma problemlerini ortadan kaldırmış olacağız. Büyük kamu kuruluşlarımızda da doğalgaz kullanımı hava kirliliğini önleyecektir” dedi.