İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğrencilerin ısınma sorunu doğalgazla çözüldü

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesi Fatih İlkokulunda doğalgaz alt yapı çalışmaları tamamlandı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Fatih İlkokulunda doğalgaz alt yapı çalışmaları tamamlandı.


Emirdağ Belediyesinin girişimleri ile ilçede doğalgaz altyapı çalışmaları devam ederken, Fatih İlkokulunda doğalgaz alt yapı çalışmaları tamamlandı.


Konuya ilişkin bilgi veren Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, “Böylelikle öğrencilerimizin ısınma problemlerini ortadan kaldırmış olacağız. Büyük kamu kuruluşlarımızda da doğalgaz kullanımı hava kirliliğini önleyecektir” dedi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.