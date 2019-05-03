Öğrencilerin teknolojik icatları dikkat çekti

Afyonkarahisar'ın Şuhut Kurtuluş İhsan Küçükarslan Ortaokul öğrencileri tarafından TÜBİTAK) Bilim Fuarı sergisi açıldı.

Öğrencilerin hazırlamış olduğu birbirinden farklı projeler, Kurtuluş İhsan Küçükarslan Ortaokulu bahçesinde sergilendi. Bilim fuarına, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, Kurtuluş İhsan Küçükarslan Ortaokulu Müdürü Cengiz Sarıkoç, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve eğitim camiası katıldı.

Serginin açılış kurdelesini kesen Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya ve Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, 'hayırlı olsun' temennilerinde bulundu. Öğrencilerin fotoğraf, teknoloji, tasarım ve bilimsel çalışmalarının yer aldığı TÜBİTAK fuarını gezerek projeleri tek tek inceleyen Kaymakam Kaya ve Başkan Bozkurt, öğrencilerden projeler hakkında bilgi alarak başarılı çalışmalarından dolayı öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti.