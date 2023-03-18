Öğretim görevlisinden anlamlı bağış

Dr. Fikret Yaman, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde duygulandıran bir paylaşımla yeni kitabının tüm gelirlerini rahmetli annesi adına Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Afyonkarahisar Şubesi'ne bağışladığını duyurdu.

Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği projelerle adından sıkça söz ettiren AKÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Fikret Yaman, bu kez yüreklere dokunan örnek bir davranışla akademik camiaya katkıda bulundu. Piyasaya yeni çıkan “Dikkat Et Reklam Var” isimli kitabının tüm gelirlerini annesi rahmetli Nuriye Yaman'ın adına Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Afyonkarahisar Şubesi'ne bağışladığını duyuran Yaman, kitap satışından hiçbir maddi gelir elde etmeyecek.

Doç. Dr. Fikret Yaman, kitabının önsözünde şu ifadelere yer verdi:

“31 Ağustos 2022 hayatımın en acı günü. Her şeyim, canımdan kıymetlim, biricik annem gerçek dünya ile buluştu. Annem hayattayken yazmaya başladığım bu kitapta ithaf cümlem; ‘hayattaki en kıymetlim annem Nuriye Yaman'a' idi. Ama maalesef adına ithaf ettiğim bu kitabı göremedi Nuriye Sultan. Her gün ‘nasıl gidiyor kitap?' diye sorduğun kitabım sonunda bitti anneciğim. Önceki kitaplarımda duyduğun gurur gözümün önünde ve bu kitabımda da yine gurur duyacağın bir şey yapmak istedim."