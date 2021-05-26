Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Sandıklı 75.Yıl İlkokulu ve Işıklar Balı Sultan İlkokulu tarafından organize edilen öğretmen motivasyon seminerlerinin 9.'su yapıldı.

Telekonferans (görüntülü) sistemi ile düzenlenen “Etki Alanı İlgi Alanı İkilemi” konulu seminer de Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Alparslan sunum yaptı. Etkili insanın etki alanını fark edip onu geliştirmeye çalışması gerektiğini ifade eden Alparslan, “Etki alanı; sizin değiştirebileceğiniz, gücünüzün yetebildiği şeylerdir. İlgi Alanı; sizin değiştiremeyeceğiniz, gücünüzün yetmeyeceği şeylerdir” dedi.

75. Yıl İlkokulu Müdürü Mehmet Yılmaz ve Işıklar Balı Sultan İlkokulu Müdürü Abdullah Baydur, iki okulun öğretmenleri ile buluşup bilgilerini paylaşmasından dolayı Doç. Dr. Ali Murat Alparslan'a teşekkür etti.